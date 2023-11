Quadras poliesportivas do Plano Piloto serão reformadas

Esses espaços são essenciais para o lazer e a prática de esportes da comunidade local, representando um avanço na infraestrutura esportiva da região

Visando a manutenção de duas quadras poliesportivas, a Administração Regional do Plano Piloto aprovou a descentralização de créditos para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). O orçamento será de mais de R$ 243 mil.

Os locais beneficiados são as áreas SHIGS 709 – Lote 04, com um valor orçado de R$ 144.551,86, e SHIGS 711 – Lote 04, com um investimento previsto de R$ 99.302,64. Esses espaços são essenciais para o lazer e a prática de esportes da comunidade local, representando um avanço na infraestrutura esportiva da região.

O diretor de Edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, destacou a importância dessa iniciativa: “Com a descentralização de créditos poderemos revitalizar esses espaços para atender melhor às necessidades de nossos cidadãos. Nossa equipe está comprometida em garantir que essas reformas sejam concluídas com qualidade e eficiência, no prazo estipulado”.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, elogiou a parceria entre os órgãos e os benefícios para a comunidade: “A Administração do Plano Piloto, com a Novacap, vem trabalhando para entregar esses equipamentos públicos revitalizados. As quadras poliesportivas são espaços perfeitos para levar a criançada e estimular a atividade física e esportiva de várias modalidades, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade do Plano Piloto”.

O projeto faz parte do contrato de manutenção de mobiliários urbanos da Novacap, assegurando a conservação adequada das instalações.

As informações são da Agência Brasília