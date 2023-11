DER-DF não tem atendimento presencial hoje

Por não ser feriado na capital federal, o Eixo Rodoviário (DF-002), mais conhecido como Eixão, terá seu fluxo mantido normalmente

Neste 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra, mas a data não é considerada feriado nacional. Em Brasília, foi adotado o ponto facultativo, e assim, o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) informou que não terá atendimento presencial aos cidadãos.

Mesmo sem o atendimento presecial, as operações de mobilidade na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070, serão realizadas normalmente.

Por não ser feriado na capital federal, o Eixo Rodoviário (DF-002), mais conhecido como Eixão, terá seu fluxo mantido normalmente.

Apenas seis estados brasileiros têm essa data como feriado: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Devido aos decretos estaduais, todas as cidades desses seis estados seguem o feriado, nos demais estados, leis municipais podem estabelecer essa medida em cada cidade de forma individual.