Tema do Dia da Mulher da DPDF será Outubro Rosa

Desde a primeira edição, realizada em 2 de maio, 2.786 mulheres foram atendidas tanto pela DPDF quanto pelas instituições parceiras.

A 6ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) terá como tema o Outubro Rosa. O evento, com foco no público feminino em situação de vulnerabilidade, contará com a realização de mamografias e será realizado na segunda-feira (2/10), das 8h às 17h, no Nuclão da DPDF.

Durante a ação, também serão ofertados diversos serviços gratuitos, como testes de papilomavírus humano (HPV), exames citopatológicos, inserção de DIU, exames de DNA, atendimentos odontológicos, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem.

Além disso, haverá atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial, entre outros. Desde a primeira edição, realizada em 2 de maio, 2.786 mulheres foram atendidas tanto pela DPDF quanto pelas instituições parceiras.

O foco desta edição é a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que acontece anualmente no mês de outubro. Durante esse período, diversas atividades e ações são realizadas em todo o mundo para sensibilizar a população sobre o tema.

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya, explica que a cada edição novas parcerias são firmadas agregando ainda mais serviços e facilitando o atendimento como a realização de mamografias e a inserção de DIU no local. “Na 6ª edição teremos o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que realizará teste de papilomavírus humano (HPV) e, os casos positivos serão encaminhados no mesmo dia para o tratamento. Em breve criaremos um programa como mesmo formato para atender, exclusivamente, pessoas com deficiência”, explicou.

Emmanuela Saboya reforça ainda que a oferta de serviços gratuitos relacionados ao Outubro Rosa é de extrema importância no contexto da conscientização, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama em mulheres. “A iniciativa é fundamental para a promoção da saúde das mulheres, o diagnóstico precoce do câncer de mama e a construção de uma sociedade mais informada e engajada na prevenção e no combate a essa doença. É vital continuar investindo e apoiando iniciativas que ofereçam serviços de saúde gratuitos ao público feminino, não apenas em outubro, mas ao longo de todo o ano”, defendeu.

Marleide dos Santos Costa, de 44 anos, participou da 2ª edição do Dia da Mulher. A dona de casa acordou cedo e foi em busca de serviços de mamografia e ginecologia. “É uma iniciativa muito importante, porque muitas mulheres não trabalham e não tem recursos para ter esse tipo de atendimento. Nesta ação, elas conseguem utilizar o serviço de forma gratuita e com qualidade”, agradeceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maria Salete de Oliveira, de 49 anos, também procurou atendimento médico no evento. Atualmente sem trabalho, ela já teve câncer de mama e precisava realizar uma mamografia, exame que está com fila de espera na rede pública de saúde. “Eu sou muito grata, porque consegui fazer o meu exame. Como estou sem renda neste momento, foi uma ajuda muito bem-vinda”, contou. “Recomendo não só essa ação, como já precisei da Defensoria Pública do DF outras vezes e fui muito bem atendida. Só tenho a agradecer”, apontou Maria.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF é uma ação mensal destinada ao público feminino que ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento será realizado no primeiro dia útil subsequente. A ação tem como parceiros nesta edição o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Administração Regional do Plano Piloto e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).