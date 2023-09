Brasília recebe 2ª edição do Salão do Estudante

Os seminários serão voltados sobre os diferentes sistemas educacionais do mundo e particularidades do ensino de cada país

Carolina Freitas

[email protected]

A 2ª edição do Salão do Estudante, evento de intercâmbio da América Latina, organizado pela BMI/Times Higher Education, acontece, nesta segunda-feira (2), no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília. O evento faz parte de uma série de seminários internacionais que ocorrem no Brasil.

Em Brasília, mais de 90 instituições de 12 países participam do evento com dicas sobre intercâmbios. Nos seminários, os participantes poderão tirar dúvidas sobre valores, vistos, acomodações, passagem e entre outros assuntos. Além disso, receberam atendimento personalizado de especialistas internacionais presentes no Salão do Estudante.

Os seminários serão voltados sobre os diferentes sistemas educacionais do mundo e particularidades do ensino de cada país. Os interessados em participar do evento podem realizar inscrição gratuita, até o dia da feira (2), pelo site. “Durante o evento, as instituições participantes disponibilizam ofertas especiais aos visitantes da feira, como descontos exclusivos, isenção de taxas de matrícula e até cotação de moedas estrangeiras mais baixa”, destaca a organização do evento.

Dentre os temas dos seminários estão: “5 passos para estudar nos Estados Unidos”, “Estudar em Portugal”, “Estude no Canadá” e “Ensino Superior em Portugal: Por que escolher Portugal Polytechnics?”. Estes seminários específicos serão ministrados pela Education USA, APESP, Government of Canada e Portugal Polytechnic Universities.

O evento contará com informações sobre graduação, pós-graduação, MBA, Mestrado e Doutorado, Especialização, Cursos de Idioma e Cursos para executivos. A organização do Salão do Estudante informa que “o investimento para os programas no exterior é de no mínimo 1,500 dólares por mês para cursos de idiomas e de 1,200 dólares por mês para manutenção de cursos em universidades públicas na Europa. Além do mais, a grande maioria dos cursos oferecidos na feira serão de graduação e pós-graduação”.