Idoso é preso com carro roubado em Santa Maria

Ao pesquisar o carro, foi possível relacioná-lo com um carro roubado com as mesmas características em Santo André (SP), em julho de 2022

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta sexta-feira (29), um idoso que dirigiu um carro furtado e com placas falsificadas, em Santa Maria. Segundo a corporação, ao ser parado na Unidade Operacional (UOP), o homem entregou aos policiais sua carteira de motorista e o documento do carro, que se mostrou falso. Leia também Homem é preso com 12 tabletes de maconha em ônibus

Em uma busca mais detalhada, os agentes perceberam que o carro tinha sinais claros de adulteração no chassi e no motor. Ao pesquisar o carro, foi possível relacioná-lo com um carro roubado com as mesmas características em Santo André (SP), em julho de 2022. De acordo com o idoso, ele havia comprado o carro há cerca de um mês, dando outros veículos em troca, e não sabia da adulteração. O carro foi apreendido e o homem preso. Ele pode responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de receptação