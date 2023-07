TCDF pede informações da Novacap sobre segurança da Ponte JK

Além da companhia, a Secretaria de Obras e Infraestrutura também deve se manifestar, no mesmo período

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou, por unanimidade, que a Companhia da Nova Capital do Brasil (Novacap) apresente, em até 30 dias, informações sobre as providências emergenciais adotadas para manter a segurança e solidez da Ponte JK.

Além da companhia, a Secretaria de Obras e Infraestrutura também deve se manifestar, no mesmo período, sobre as ações tomadas para solucionar a falta de manutenção corretiva. A medida é necessária enquanto não ocorrer a contratação regular da empresa que será responsável pela revitalização completa da estrutura.

A Corte ainda cobrou novamente da Novacap o cronograma descritivo da revitalização estética e a pavimentação ponte. Em setembro de 2022, o TCDF havia determinado que a companhia enviasse um plano de ação referente ao futuro certame de revitalização contendo a definição das diferentes etapas e respectivos prazos.

Considerando a demora para realização dos serviços necessários e o risco de interdição ou de acidente a partir da ruína da estrutura, os conselheiros da Corte de Contas acolheram, por unanimidade, o voto do conselheiro relator do processo.