Descarte de lixo eletrônico: saiba como realizar e sua importância

Se descartado de maneira incorreta, material pode ser tóxico ao meio ambiente. DF conta com 106 pontos de coleta

Devido a falta de informação, ou por acreditar que se trata de um processo complexo, muitas pessoas acabam mantendo em casa, ou descartando de forma incorreta, aparelhos eletrônicos estragados e em desuso. Pensando nisso, e com o objetivo de facilitar a ação e evitar que materiais tóxicos entrem em contato com o meio ambiente, o Distrito Federal conta com mais de 100 pontos de coleta de lixo eletrônico, geralmente em locais com grande movimentação de pessoas, como parques e estações de metrô.

Segundo uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), apenas 3% do lixo eletrônico é descartado de forma correta na América Latina. Os 97% restantes, de acordo com a entidade, poderiam ser recuperados, pois se tratam de materiais que contêm ouro e outros metais preciosos. Se descartados da forma correta, estes poderiam gerar, por ano, aproximadamente R$ 8,6 bilhões.

No entanto, a questão não é apenas financeira. Além dos materiais nobres, o lixo eletrônico também contém chumbo, mercúrio e cádmio, substâncias tóxicas ao meio ambiente. Quando são descartadas sem nenhum cuidado, os riscos para a saúde ambiental são muito altos. “Os eletroeletrônicos, ao se tornarem lixo, podem impactar a saúde pública e trazer danos ao meio ambiente devido aos metais pesados e através da contaminação de solos e águas”, explica Glauco Amorim da Cruz, Subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos.

Como explica o especialista, o DF tem uma estimativa de geração de aproximadamente 2 mil toneladas por ano de resíduos eletroeletrônico. “O resíduo que é coletado por meio do sistema de logística reversa é reinserido ao ciclo produtivo, ou seja, os resíduos são devolvidos aos fabricantes que garante o destino ambientalmente adequado dos mesmos”, pontua o profissional. No Distrito Federal, o programa Reciclotech, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), recolhe todo tipo de lixo eletrônico por meio de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

Conforme revela Lucas Candeira, Diretor de Economia Circular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), dados do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de resíduos sólidos (SINIR), estimam cerca de 653.005,25 kg gerados por ano. “Durante a execução do Reciclotech II, como constante no último relatório de execução do programa, até 30 de abril de 2023, já foram recolhidas 339 toneladas de equipamentos eletrônicos no Distrito Federal”, afirma o gestor. Tais resultados, como explica o diretor, podem impactar a economia local, com a geração de componentes para venda e a aproximação do setor produtivo de iniciativas que equalizam a competitividade e o desenvolvimento econômico sustentável com grandes empresas.

Primeira usina de reciclagem de lixo eletrônico da América Latina

É no DF que se encontra a primeira usina de reciclagem de lixo eletrônico da América Latina, inaugurada em 2020, no Gama. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, aproximadamente 100 mil toneladas desse tipo de lixo já foram coletadas pela usina. “O lixo eletrônico não pode ser descartado de maneira incorreta, porque ele polui e contamina o nosso meio ambiente”, disse o titular.

O Reciclotech se tornou uma política de Estado no ano de 2021, por meio do Decreto nº 41.859, e segundo a pasta, 99,7% do material coletado é recuperado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale destacar que os bens recondicionados podem também ser doados para entidades privadas sem fins lucrativos e cujo objetivo é oferecer programas de inclusão digital, bem como para órgãos públicos, dependendo do interesse.

Para solicitar as doações, é preciso mandar um ofício para o e-mail [email protected]. No documento deve constar a identificação da entidade, a quantidade de material solicitada, as ações de inclusão digital e telefone ou e-mail para contato.

Realizando o descarte

Antes de realizar o descarte, contudo, é preciso identificar o que pode e o que não pode seguir esse destino. Como explica Lucas Candeira, existe uma lista de objetos que são considerados lixos eletrônicos e que podem ser descartados.

São eles:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informática: microcomputador, monitor (tubo, LCD, LED, Plasma), notebook, servidor, teclado, mouse, modem, roteador, impressora, estabilizador, tablet e nobreak.

microcomputador, monitor (tubo, LCD, LED, Plasma), notebook, servidor, teclado, mouse, modem, roteador, impressora, estabilizador, tablet e nobreak. Televisores: televisão de tubo de imagem, LED, LCD e plasma.

televisão de tubo de imagem, LED, LCD e plasma. Eletroeletrônicos: videocassete, DVD player, aparelho de som, controle remoto, forno micro-ondas, secador de cabelo, prancha de cabelo.

videocassete, DVD player, aparelho de som, controle remoto, forno micro-ondas, secador de cabelo, prancha de cabelo. Aparelhos telefônicos: aparelho celular, acessórios, smartphone, aparelhos telefônicos com e sem fio, fax e secretária eletrônica.

aparelho celular, acessórios, smartphone, aparelhos telefônicos com e sem fio, fax e secretária eletrônica. Resíduos eletrônicos: baterias de notebooks, baterias de nobreaks, chapas de raio X, cabos de força, cabos, carregadores e adaptadores.

Seguindo para o descarte, este pode ser feito tanto nas ações de drive-thru ou nos pontos de entrega voluntária e não necessita de nenhuma embalagem ou recipiente para acondicionamento do resíduo. No tocante ao estado de conservação do bem, existem 3 tipos de classificação:

1) recuperação antieconômica: aquele cujo custo de recuperação for incompatível com o benefício de sua reutilização;

2) inservível: aquele que não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina;

3) ocioso: aquele que, embora em condições de uso, não esteja sendo utilizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encontre o Ponto de Entrega Voluntária mais próximo de você

Águas Claras

Parque Ecológico Águas Claras: Avenida Parque Águas Claras

Metrô – Estação Águas Claras: Avenida Pau Brasil, 2500

Parque Ecológico do Areal: SHA Chácara 131, Arniqueira

Maggiore Shopping: Avenida das Araucárias, 305

Faculdade Unieuro: Avenida Castanheira, 3700



Anirqueira

Administração Regional: SH Arniqueiras Área Especial 01



Brazlândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parque Ecológico Veredinha: Setor Norte Área Especial 2N/5, Q 12 Rua F

Candangolândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Administração Regional: QRO Área Especial 1

Ceilândia

SESC Ceilândia Norte: QNN 27, Área Especial – lote B

SESC Escola: QNN 27, Área Especial

Cooperativa Recicle a Vida: St. M QNM 28

Metrô – Estação Ceilândia Centro: St. N CNN 2

Metrô – Estação Terminal Ceilândia: St. N QNN 13

UnB – Campus Ceilândia: Campus Universitário, s/n, Centro Metropolitano

DMS – Reciclagem: SMDC, Quadra 05, Lotes 61/63

Cruzeiro

Ginásio: SHCES Quadra 811

Gama

Administração Regional: Área Especial s/n – Setor Central

Programando o Futuro: Quadra 06 Lote 20

SESI/Senai: St. Sul EQ 2/8

SESC: Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1

Residencial Gamaggiore: QI 1, Lotes 1700/1780, St. Leste Industrial

Campus UnB Gama: St. Leste Projeção A

Casas Bahia: Projeção 9, Sce Q 51

Guará

Administração Regional: Guará II, QE 25

Metrô – Estação Guará: QE 22

SESC: QE 04, Área Especial

Espaço Cultural: Guará II, QE 25

Itapoã

Condomínio Entrelagos: Rodovia DF-250 Km 2,7, Região dos Lagos

Jardim Botânico

Condomínio Jardins Mangueiral: Complexo Jardins Mangueiral

Condomínio Quintas do Sol: Km 03 Estrada do Sol Quadra 3.2 Conj. A-B Rua 306

Condomínio Edifício Cesar Barney: Qta Interlagos, s/n lt 19 r 4

Condomínio San Francisco II: DF-140 Km 03 Rodovia Diogo Machado

Condomínio Mônaco: Quadra 5

Supermercado União Jardins Mangueiral: Praça de Atividade 03 Lote 05

Lago Norte

Administração Regional: SHIN CA 5 Bloco J

Lago Sul

Administração Regional: Área Especial 01 QI 11

Núcleo Bandeirante

Administração Regional: 3ª Avenida Praça São Roque Projeção II

Paranoá

Parque Ecológico Paranoá: Parque Ecologia e Vivencial I

Administração Regional: Praça Central, s/n – lt 1

Park Way

Administração Regional: Avenida Contôrno Caesb Clube Social Ae 13, Lote 15



Planaltina

UnB – Campus Planaltina: Área Universitária, 01, Vila Nossa Senhora de Fátima

Administração Regional: Avenida Uberdan Cardoso, s/nº – Setor Administrativo

Rodoviária de Planaltina: St. de Hotéis e Diversões

Feira de Planaltina: Setor Educacional V a NS 1 – Bloco Administrativo – Vila Buriti

Parque Ecológico Sucupira: Área Norte de Planaltina, vizinho à Estação Ecológica de Águas Emendadas

Plano Piloto

Ministério do Meio Ambiente: Bloco B, Eixo Monumental

Faculdade UNIEURO: Sgan 916, Conj. D, Asa Norte/Avenida das Nações, Trecho 0, Conjunto 05, Asa Sul

SERPRO Sede: SGAN Quadra 601 Módulo V

UnB – Adunb: Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba A – Casa do Professor, Asa Norte

Brasília Shopping: SCN Quadra 05 BL A, Asa Norte

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações: Bloco E, Zona Cívico-Administrativa, Esplanada dos Ministérios

Câmara dos Deputados: Praça dos Três Poderes, Anexo 4

Senado Federal: Praça dos Três Poderes, Senado Verde

Banco do Brasil – Sede IV: STN Conjunto C, Asa Norte

Centro Universitário UDF: Sgas 903 – s/n LT52 Edhob, Asa Sul

MPDFT – Edifício sede: Zona Cívico-Administrativa, Ed. Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Lote 2

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil: SCES, Trecho 2

PRF – Edifício sede: SPO, Quadra 3, Lote 5

Câmara dos Deputados (Anexo Escola e Gráfica): SGMN – St. de Garagens e Manutenção Norte, Zona Cívico Administrativa Via N3

SESC 504 Sul: W3 Sul, Quadra 504/505, Bloco A, Asa Sul

SESC Setor Comercial Sul: SEPS Q 713/913, Asa Sul

Sindicato dos Bancários: EQS 314/315, Asa Sul

TRT- Tribunal Regional Do Trabalho: SAS Q. 1 Bloco D, Asa Sul

Recanto das Emas

Administração Regional: Avenida Recanto das Emas, Q. 206, 300

Casa Bahia: Q. 103, Conjunto 16



Riacho Fundo I

Administração Regional: AC 3 CLN 7 Bloco A B, s/n

Riacho Mall: QN7 área especial 01

Riacho Fundo II

Administração Regional: 1A Etapa QN 7A Cj 6

Samambaia

Metrô – Estação Terminal Samambaia: Q 102 Conjunto 04 Lote 03, Avenida Sul

Administração Regional: Centro Urbano – Samambaia Sul

SESC Samambaia: QR 101 Conjunto 1 Lote 01

Parque Três Meninas: QR 611



Santa Maria

Casas Bahia / Santa Maria Shopping: CL 114 Bloco D

São Sebastião

Administração Regional: Q. 101

IFB: Área Especial 2-, s/n – São Bartolomeu

Centro de Sustentabilidade do Jardim Mangueiral: Complexo Jardins Mangueiral

SCIA/Estrutural

Administração Regional: Setor Central, Área Especial 5 s/n, Cidade Estrutural

SIA

SESC Sede: SIA Trecho 2

SESI Sede: SIA Trecho 3, Lote 225, Ed. Sede FIBRA

Feira dos Importados: SIA Trecho 7

Sobradinho I

SESI: AE 03, Lotes A/F Q. 13

Parque Ecológico dos Jequitibás Sobradinho: Q. 10/11, Avenida do Contorno

Sobradinho II

Administração Regional/Biblioteca: Quadra, Ar 13 Conjunto 11

Sol Nascente e Pôr do Sol

Administração Regional: SHSN VC 311 Trecho II

Sudoeste/Octogonal

Administração Regional: SIG Quadra 06, Lote 1425

Taguatinga

SESC Taguatinga Norte: CNB 12, Área Especial 2/3

SESC Taguatinga Sul: Setor F. Sul, CSB 2

Faculdade Projeção: A.E 5/6, Setor C Norte, Av. Sandu Norte

Alameda Shopping: St. B Sul CSB 2

SESI – Taguatinga: Sr. F. Norte QNF 24

SENAI – Taguatinga: St. C Norte nº 2, Condomínio da Qsb 02 Área Especial 5/6 – Setor B Sul

Catedral da Benção: QSF, Taguatinga Sul

Universidade Católica de Brasília: QS 7 Lote 1

Taguaparque: Colônia Agrícola Samambaia

Varjão

Administração Regional/ Cooperativa do Varjão (CRV): Qd. 1 Conj D Lote 01

Vicente Pires