Advogado que atropelou servidora é expulso da OAB

O advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, condenado a 11 anos de prisão por atropelar a servidora Tatiana Matsunaga após uma briga de trânsito, foi expulso na Ordem dos Advogados do Brasil.

Sendo assim, Milhomem perde o direito de ficar em cela especial. A decisão da condenação do advogado ocorreu ontem (26), em júri popular.

Júri

Após 11 depoimentos, entre elas 9 testemunhas, as oitavas da vítima, o depoimento de Ricardo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a defesa do réu apresentaram os lados da acusação e de defesa para os jurados.

Segundo a defesa, as votações foram muito apertadas. “A maioria foi 4 x 3”. Assim que saiu a sentença, a defesa apresentou um recurso de apelação. “Vamos apresentar essas razões ao Tribunal no momento oportuno”.

O Promotor de justiça do tribunal de júri de Brasília, Marcelo Leite Borges, acredita que a justiça foi feita. “A sociedade de Brasília entendeu que aquele tipo de conduta é uma tentativa de homicídio”. Para ele, não tem ganhador pois é sofrido para ambas as partes.

A vítima, Tatiane Matsunaga, também acredita que todos saíram perdendo. “São duas famílias que estão saindo dolorosas. Mas espero que sirva de lição e aprendizado para todos nós de que coisas pequenas não compensam entrar em embates maiores”. Ela se entristece com a situação em que as duas famílias ficaram.

A advogada de defesa da vítima e assistente de acusação, Stella Oliveira do Valle Abreu, destacou que foi o resultado esperado pela família da vítima que sempre confiou na justiça e agora se sente aliviada pela condenação do réu.

Relembre o atropelamento

O crime aconteceu após desentendimento no trânsito, dia 25 de agosto de 2021, na QI 19 do Lago Sul. No dia, Tatiana tinha acabado de buscar o filho na escola, que estava passando mal, já Paulo, estava 18 horas de jejum, por comta de um exame. O advogado, que está preso preventivamente desde então, é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, durante todo o júri vamos atualizar as informações.

Paulo Ricardo é advogado trabalhista. Tatiana é servidora pública da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa). Ela ficou com sequelas neurológicas, como traumatismo craniano, fraturas expostas na perna e no quadril, chegando a ficar na UTI de um hospital particular. O diagnóstico consta em um laudo apresentado à Justiça.