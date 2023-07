EPNB terá novo bloqueio de trecho a partir desta quinta-feira (27)

A Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB / DF-075) terá uma nova interdição a partir desta quinta-feira (27)

A interdição, em um trecho de 450 metros no sentido Samambaia, será realizada em horários alternados por 15 dias. O desvio será por dentro da ADE de Águas Claras

A Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB / DF-075) terá uma nova interdição a partir desta quinta-feira (27). O bloqueio, que será realizado em horários alternados, entre 7h e 16h, será no sentido Brasília / Samambaia.

A previsão é que a interdição dure aproximadamente 15 dias para o serviço de concretagem do viaduto em construção, onde hoje é o balão de acesso ao Riacho Fundo.

O desvio de trânsito começará no balão à direita, na entrada da Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras (ADE), e seguirá por 1,3 km dentro da área urbana.

O diretor de Fiscalização de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), Sinomar Ribeiro esclarece que, por segurança, o fluxo será desviado para uma rua dentro da ADE, e não para a marginal.

“Preferimos direcionar o trânsito para uma rua mais adentro do bairro porque lá contamos com duas faixas de cada lado, ida e volta, que comportará o fluxo de veículos que já transitam normalmente pela rodovia. Na marginal é mais perto, mas em compensação é uma via de mão-dupla, e os caminhões e ônibus não conseguiriam transitar”, informou.

Ribeiro informa ainda que durante todo o período de interdição agentes de trânsito rodoviário darão apoio à operação. “Além do nosso pessoal estar presente para qualquer necessidade e orientação, também estaremos de olho no andamento do fluxo, que é o que definirá os horários de abertura da via expressa conforme a necessidade”, finalizou.

A obra

A EPNB é uma das vias mais movimentadas do Distrito Federal. Além de dar acesso à BR-060, rodovia muito usada por quem segue para Goiânia (GO), a estrada liga Samambaia, Recanto das Emas, Taguatinga, Águas Claras, Riacho Fundo II e Núcleo Bandeirante ao Plano Piloto. Estima-se que quase 100 mil motoristas serão beneficiados com a construção do viaduto.

A obra de construção do viaduto do Riacho Fundo tem investimento de 22,3 milhões do GDF e vai beneficiar 100 mil pessoas que usam a EPNB.