Taxista desaparecido em Alexânia foi vítima de latrocínio

Adolescentes teriam assassinado a vítima a facadas e abandonado o carro do taxista na região de Samambaia-DF

Por Tereza Neuberger

O corpo do taxista Valdineri Ribeiro, desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (08), foi encontrado pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) na região de Serra do Ouro próximo a Alexânia, Goiás. Ele teria sido vítima de latrocínio e assassinado a facadas após aceitar uma corrida.

A cidade de Alexânia fica localizada há cerca de 90 quilômetros da Capital Federal, Brasília. Por volta das 13h da última quarta-feira, o taxista Valdineri Ribeiro aceitou uma corrida sem destino definido com três passageiros, sendo dois homens e uma mulher. Era comum que a empresa de táxi a qual Valdineri era funcionário realizasse o transporte de passageiros entre Alexânia e Brasília.

Foi possível ver através do circuito de câmeras de segurança de um comércio local o momento em que o taxista se aproxima em um Siena Preta, e os passageiros caminham em direção ao veículo.

Após essa corrida o taxista não deu mais notícias e não atendeu o celular, por ser conhecido na cidade deixou muitos moradores de Alexânia apreensivos com o seu desaparecimento.

O corpo foi encontrado com lesões por facadas na tarde desta quinta-feira (09) próximo a Alexânia em uma região de mata.

O carro com placa de Alexânia foi encontrado abandonado e muito sujo de sangue, por volta das 23h40 de quarta-feira (08) na região de Samambaia Sul, pela Polícia Militar do Distrito Federal(PMDF). O veículo localizado na QR 327 próximo ao “quadradão” foi encaminhado para a 32ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Sérgio Henrique, os suspeitos já foram identificados. Eles são menores de idade e um deles já teria passagem por roubo. Os adolescentes estão foragidos e poderão responder pelo crime de roubo seguido de morte que configura latrocínio. Moradores de Alexânia disseram que a dupla suspeita de assassinar Valdineri já é uma velha conhecida da região por cometer pequenos delitos.

Na tarde desta quinta-feira (09), um familiar do taxista publicou em suas redes sociais um texto com pesar direcionado a Valdineri. “Que covardia fizeram com você meu primo. Que a justiça seja feita, e os vagabundos que tiraram a sua vida sejam encontrados. Descanse em paz”, escreveu o primo da vítima, Nildinho Andrade, seguido de uma foto de Valdineri.

De acordo com Nildinho, hoje estaria sendo um dos piores dias de sua vida, pois havia recebido a notícia de que havia perdido o primo. Ele acrescenta com muita revolta que Valdineri era como um irmão pra ele e era um homem de família e trabalhador, que perdeu sua vida nas mãos de criminosos.