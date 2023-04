Tarado é preso após estuprar menina de 10 anos

O autor era conhecido da família, frequentava diariamente a casa da vítima e costumava agradar a criança com presentes e dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Luiz Gonzaga, de 54 anos, por estupro de vulnerável de uma menina de 10 anos de idade.

A mãe da criança começou a suspeitar do crime quando notou a mudança de comportamento da filha e ouviu histórias do autor ter se relacionado com meninas novas. Ao confrontar a criança com suas suspeitas, a vítima relatou para a mãe o estupro e foi levada à delegacia, onde foram realizadas as investigações que resultaram na prisão do autor.



O preso confessou o crime, alegando ter sido seduzido pela vítima de 10 anos. O homem era motorista de transporte escolar e segundo testemunhas, o autuado tem comportamento de se envolver com meninas mais novas.