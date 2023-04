Brasília Ambiental faz vistoria no Parque Copaíbas, no Lago Sul

Com uma área de 73 hectares, o Parque Distrital das Copaíbas conta com 4,3 quilômetros de trilhas totalmente sinalizadas

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, juntamente com equipe técnica da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) do órgão, fez uma vistoria no Parque Distrital das Copaíbas, no Lago Sul, nesta terça-feira (4). Na ocasião, foram ouvidas, também, as demandas da comunidade relacionadas à unidade de conservação.

Durante a ação, o presidente da Amor 28 – Associação de Moradores das QI e QL 28 do Lago Sul, Edésio Luís de Sousa, mostrou à equipe uma erosão próxima a uma nascente da unidade de conservação. Segundo o morador, essa era a pior situação em termos ambientais enfrentada pelo Parque das Copaíbas.

“Viemos aqui ver essa voçoroca [buracos de erosão que, causados pela água da chuva, tornam o solo seco], que está muito preocupante. Vamos buscar junto ao governo uma forma de solucionar esse problema grave que degrada o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é defender vida, e esta é a missão do Brasília Ambiental”, comentou Rôney Nemer.

Com uma área de 73 hectares, o Parque Distrital das Copaíbas conta com 4,3 quilômetros de trilhas totalmente sinalizadas, que atraem os moradores da região para a prática de atividades em meio ao cerrado bem-preservado. A unidade está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá e abriga muitas nascentes, além do Córrego das Antas, contributivo do lago.

A árvore copaíba, tombada como Patrimônio Ecológico do DF, é uma das principais espécies vegetais presentes e dá nome ao parque, que conta com 80% da vegetação natural preservada.

Com informações da Agência Brasília