SES-DF retifica lista de heteroidentificação de concurso

Na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (5), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) disponibilizou a lista retificada do resultado final do procedimento de heteroidentificação étnico-racial dos candidatos aprovados no concurso para cirurgião-dentista, médico e enfermeiro.

A hetoidentificação consiste no procedimento de verificação da autodeclaração informada pelos candidatos quanto à própria condição social.

O resultado do concurso saiu no dia 24 de março. Mas a banca organizadora não realizou o processo de heteroidentificação antes pois o número de avaliadores não estaria previsto no contrato assinado pela Subsecretaria de Administração Geral (Suag). Por esse motivo, identificado ainda no final de janeiro, a avaliação foi adiada.