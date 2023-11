Vagas para ambulantes nos shows de Paul McCartney e Baile da Santinha

Cadastramento começa na terça-feira (14), com reservas disponíveis para 60 barracas

Comerciantes ambulantes terão duas oportunidades de trabalho em dois shows nos próximos dias. Na terça-feira (14), a Secretaria Executiva das Cidades (Secid) abre cadastro para o show Got Back, com Paul McCartney, e para o Baile da Santinha, das 9h às 17h, no Anexo do Palácio Buriti, Sala 911.

Os dois eventos serão apresentados na Arena BRB/Mané Garrincha. Got Back está agendado para o dia 30 deste mês, e Baile da Santinha, para 2 de dezembro. Para o primeiro, o período de trabalho disponível dos ambulantes é das 16h às 1h do dia seguinte. Já por conta do segundo show, os comerciantes poderão atuar das 16h às 4h do dia seguinte.

Estão disponíveis 30 vagas para barracas em cada evento, totalizando 60 oportunidades de trabalho. Os ambulantes serão autorizados a ficar na área do estacionamento do Planetário.

Procedimentos

Para o cadastramento, os requerentes devem apresentar original e cópia de documento pessoal com foto, comprovante de endereço em seu nome e uma foto no celular trabalhando na barraca que é utilizada no comércio ambulante.

Pelo uso da área pública, será cobrado o pagamento de R$ 1,10 por dia para cada metro quadrado, sendo o valor mínimo de R$ 10 a ser gasto pelos contemplados. Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Se houver inscrições acima da quantidade de vagas ofertadas, será feito sorteio imediatamente após o término do horário previsto, com a presença dos requerentes que estiverem no momento, para estabelecer a lista dos ambulantes a serem licenciados.

A divulgação do resultado dos contemplados será feita no dia 15, no site da Secretaria de Governo (Segov), onde também estão disponíveis os editais. Já a entrega das licenças eventuais ocorrerá no dia 23 de novembro, no Anexo do Buriti, diretamente aos comerciantes contemplados.

Com informações da Agência Brasília