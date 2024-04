Taguatinga ficará sem água nesta quinta-feira (18)

Alguns endereços de Taguatinga Sul ficarão sem fornecimento de água nesta quinta-feira (18).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a suspensão será necessária para a realização de melhorias no sistema de abastecimento.

As áreas do Setor Hoteleiro de Taguatinga; C6, C8, C12; QSA 01 a 25; CSA 01 a 03; CSB 01 a 10; QSB 01 a 16; e AE 01 a 04 serão afetadas das 10h às 18h.

Ainda de acordo com a Caesb, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com Resolução da Adasa que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF.

Segundo parágrafo único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais informações, é possível acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.

As informações são da Agência Brasília