Justiça divulga novas tarifas de serviços de cemitério

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) publicou, na edição desta quarta-feira (17) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Portaria nº 408, que contém a tabela com as novas tarifas dos serviços de cemitério na capital.

Ao todo, por meio de concessão dos serviços públicos de cemitério, são seis unidades sob a responsabilidade da Concessionária Campo da Esperança do Distrito Federal – Asa Sul, Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Gama e Brazlândia.

Confira a descrição dos serviços na íntegra da portaria.

As informações são da Agência Brasília