Taguatinga e Asa Sul ficarão sem energia no domingo (23)

No domingo (23), alguns endereços de Taguatinga e Plano Piloto ficarão parte do dia sem energia elétrica. A interrupção no fornecimento é para realizar a troca de condutores elétricos por outros mais sofisticados e a manutenção preventiva na rede de transmissão.

Horários

No Plano Piloto, o desligamento está previsto para o período das 8h40 às 16h30, na 914 Sul (lotes 63-A, 64-A e 65) e 915 Sul (lotes 39/70, 64-A/70, 68-A, 69, 69/70, 69-A/70-A e nos blocos A ao D).

O desligamento em Taguatinga começará no mesmo horário e deve durar até 13h no Setor C Norte, Área Especial 8/9 e 10.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores vão permanecer sem energia elétrica.

Com informações da Agência Brasília