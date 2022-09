Suspeito de matar jovem na Samambaia é identificado

Bernardo Brasil Peres, de 18 anos, estava com a namorada em uma praça em frente à casa dela quando dois homens abordaram o casal

Um dos suspeitos de esfaquear e matar um jovem durante um assalto na última sexta-feira (02), em Samambaia, foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O jovem levou uma facada no coração e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fedeal (CBMDF) e levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu.

Após atacar o casal, a dupla de criminosos fugiu. Uma equipe da Polícia Militar do DF (PMDF) realizava patrulhamento próximo ao local e foi acionada. No local, os militares encontraram Bernardo no chão e a namorada do jovem fazendo pressão sobre o ferimento.

Segundo a PCDF, as investigações do caso foram prejudicadas, já que a PMDF apenas a comunicou sobre o caso seis horas após o crime.