Campanha pede doação de sangue para tatuador do DF

A doação deve ser feita no GSH Banco de Sangue de Brasília, localizado na 915 Sul. Ele funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h

João Ricardo Bicalho, de 34 anos, foi diagnosticado com leucemia aguda em dezembro do ano passado, e desde então, está em tratamento. Mas recentemente, ele descobriu uma infecção no pulmão, e necessita de transfusão de granulócitos do tipo O-. Por isso, sua família começou uma campanha pedindo doação de sangue.

Ele teria recebido o transporte de medula óssea da irmã há cerca de dois meses, mas o procedimento não foi bem-sucedido, fazendo com que João seguisse precisando da quimioterapia. Há duas semanas, ele precisou ser internado para o tratamento, e foi então que acabou pegando uma infecção pulmonar.

Para receber outra doação de medula, precisa estar com uma imunidade melhor. Para isso, precisa aumentar a qualidade de granulócitos no sangue, para então conseguir combater a infecção. Para a doação de granulócitos, o doador precisa tomar um remédio para estimular a produção da célula no corpo, e durante o procedimento, é utilizada uma veia de cada braço, mas o doador precisa ser compatível.

É aí que entra o maior problema. João é O-, um sangue considerado ‘doador universal’, mas que só recebe do O-. A campanha para doação começou na última sexta-feira (2), mas até agora, ninguém doou.

A doação deve ser feita no GSH Banco de Sangue de Brasília, localizado na 915 Sul. Ele funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, e não é necessário realizar agendamento prévio.

Foto: Divulgação