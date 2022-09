Vídeo: Parque Nacional de Brasília pega fogo

Equipes do CBMDF estão no local tentando impedir que as chamas se alastrem ainda mais pela vegetação seca

Desde o final da manhã desta segunda-feira (05) o Parque Nacional de Brasília está sendo atingido por um incêndio de grandes proporções. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estão no local tentando impedir que as chamas se alastrem ainda mais pela vegetação seca. Até o momento não existem informações sobre a extensão da área atingida. Leia também Campanha pede doação de sangue para tatuador do DF

Foi lançado App do GDF que facilita denúncias da comunidade

Brasilienses integram Seleção Brasileira Sub-20 de Futsal que disputa o Sul-Americano Veja o vídeo: Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima para esta segunda é de 30ºC e umidade relativa do ar mínima em 15%. Nesta semana, a capital completou 121 dias sem chuvas.