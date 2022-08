Policiais penais do DF encontram visitante em portando maconha

O cão Shelby fez indicação em duas bolsas da visitante e nas duas foram encontradas porções de maconha e um cigarro da droga.

Por Tereza Neuberger

Policiais Penais do Distrito Federal encontraram, nesta quinta-feira (11), uma visitante do sistema prisional nas imediações do Complexo Penitenciário em posse de duas embalagens de maconha.

Por volta das 10:20h, quando realizavam ronda no Complexo, os policiais abordaram um veículo com três ocupantes, e verificaram que uma das ocupantes do veículo seria visitante do sistema prisional. Uma busca foi realizada no automóvel e nos pertences dos ocupantes com a utilização de cães farejadores.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), o cão Shelby fez indicação em duas bolsas da visitante, e nas duas foi confirmado a posse da substância entorpecentes, maconha.

Um cigarro de maconha que aparentemente estava sendo consumido antes da abordagem também foi localizado. Os envolvidos foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para as devidas providências legais.