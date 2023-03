Suspeito de mais de 60 estelionatos é preso

Após ganhar a confiança das vítimas e receber o dinheiro combinado pelas vendas, ele desaparecia e bloqueava os contatos das pessoas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (16), um homem acusado de praticar mais de 60 estelionatos pela internet e na Feira dos Importados de Taguatinga.

Segundo a corporação, o suspeito se apresentava para as vítimas como revendedor de uma empresa fabricante de smartphones e computadores, anunciando os produtos mais caros da marca.

Assim, após ganhar a confiança das vítimas e receber o dinheiro combinado pelas vendas, ele desaparecia e bloqueava os contatos das pessoas.

Ainda de acordo com a PCDF, ele ainda estava atuando como suposto investidor de cryptomoedas, prometendo retornos “astronômicos” às pessoas.

O homem responde a 5 Inquéritos Policiais por estelionato e, se condenado, poderá pegar uma pena de 5 a 25 anos de prisão.

O acusado ainda é suspeito em outras 60 ocorrências policiais por estelionato em todas as regiões do DF, as quais estão em andamento em várias unidades da PCDF.