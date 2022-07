SUPilates: conheça a prática que une o pilates e Stand up paddle

O WOL Pilates traz mais uma edição da prática que une as duas atividades físicas em um dos cartões postais de Brasília, o Lago Paranoá

Para amenizar os efeitos da seca, WOL Pilates oferece aulas de SUPilates neste sábado (16), no Lago Paranoá. O clima seco da capital federal trouxe uma nova modalidade para os praticantes de pilates e stand up paddle, o SUPilates.

Buscando inovar, o WOL Pilates proporciona uma nova forma de vivenciar o pilates e traz mais uma edição de aulas da prática que une as duas atividades físicas em um dos cartões postais mais emblemáticos de Brasília, o Lago Paranoá, mais especificamente, próximo à Ponte JK.

O SUPilates é uma atividade que combina os benefícios do pilates e do SUP. Em cima da prancha, os praticantes experimentam os mais diversos movimentos do pilates enquanto equilibram o peso sobre a superfície da água. Guilherme Lopes, sócio da academia conta como surgiu a ideia de trazer a prática para Brasília.

“Temos em nosso DNA a inovação, isso nos motiva a pensar fora da caixa e buscar alternativas que vão além do método tradicional. Brasília é uma cidade muito seca, mesmo no inverno, os dias são marcados pelo calor intenso, o que proporciona essa experiência de fazer atividade física ao ar livre. O SUPilates foi uma forma que encontramos de levar nossos alunos para perto da natureza e proporcionar além do exercício, um momento de lazer”, conta Guilherme.

A aula acontece neste sábado (16/07), no Katanka, no Setor de Clubes Esportivos Sul, com duas turmas, uma às 9h30 e outra às 10h30. A atividade tem duração de até 30 minutos, mas inclui também 30 minutos de SUP livre para o aluno aproveitar ainda mais o contato com o lago. As aulas são abertas à comunidade, mas para vivenciar a experiência, é necessário realizar inscrição e pagar uma taxa de R$ 69.