Ibaneis entrega certificado de qualificação a mais 1,2 mil alunos do RenovaDF

Com mais essa entrega de certificados, o programa RenovaDF já chegou a mais de sete mil profissionais formados

Na manhã desta quinta-feira (14), o governador Ibaneis Rocha (MDB) entregou o certificado de qualificação para mais de 1.200 alunos do RenovaDF, programa de qualificação profissional realizado em parceria pelas secretarias de Trabalho e de Governo, em atendimento às demandas das administrações regionais.

“Agora são mais de sete mil profissionais formados nesse que é um dos maiores programas de qualificação profissional do Brasil, que é um grande programa de emprego e renda da nossa cidade”, afirmou o governador.

Foto: Agência Brasília

Luzinete, uma das formandas, disse que chegou no RenovaDF através de colegas e, apesar de trabalhar antes de entrar no programa, tinha o interesse de se profissionalizar em outras áreas. “Eu tive a oportunidade de aprender mais, e a expectativa agora é buscar um trabalho na área da construção civil”, completou.

Nova chapa

Na noite de ontem (13), Ibaneis anunciou a chapa com Celina Leão como vice-governadora e Damares no Senado. perguntado sobre isso, o atual governador comemorou a junção. “Vamos caminhar fortes nas eleições deste ano e vamos alcançar a vitória, porque é isso que a população do Distrito Federal espera, que a gente trabalhe. E quem trabalha, merece a recompensa”, finalizou.