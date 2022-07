Aproveite o final de semana para tirar a carteira de identidade

A Polícia Civil do DF vai abrir nesta sexta-feira (15), 1.500 agendamentos para emissão da carteira de identidade no fim de semana

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Instituto de Identificação, vai fazer em torno de 1.500 atendimentos nestes sábado (16) e domingo (17) para emissão de carteira de identidade. O serviço será aberto à população de todo o Distrito Federal.

Os atendimentos poderão ser agendados nesta sexta-feira (15), a partir das 12h, no site da PCDF ou por meio do telefone 156, no mesmo horário, e serão realizados nas unidades do Instituto de Identificação, conforme relação abaixo. O cidadão deverá selecionar a unidade de preferência no momento do agendamento para fazer a identidade.