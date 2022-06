Subsolo de prédio na Asa Sul pega fogo

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o local era um antigo estúdio de gravação musical

Um princípio de incêndio atingiu o subsolo de uma loja, na Quadra 403 da Asa Sul, nesta quarta-feira (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o local era um antigo estúdio de gravação musical, mas que se tornou um depósito de entulho. As chamas teriam se iniciado no revestimento acústico.

Com a chegada dos bombeiros, o incêndio logo foi controlado e houve a ventilação do local. Ninguém se feriu.

Veja o vídeo: