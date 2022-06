Mãe e filho são atropelados em São Sebastião

Segundo a corporação, a criança chegou a ser lançada do colo da mãe no momento do impacto

Uma mulher, de 34 anos, e o filho, de um ano, foram atropelados na DF-463, via principal de São Sebastião, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, a criança chegou a ser lançada do colo da mãe no momento do impacto. Ele foi atendido no local e encaminhado para o Hospital Regional do Paranoá (HRP).

O menino apresentava edema na lateral direita da face, sangramento nasal e oral. Já a mãe apresentava escoriações no pé esquerdo e também foi levada para o hospital.

O motorista do carro que provocou o acidente, de 22 anos, não se feriu. Os bombeiros não sabem como foi a dinâmica do atropelamento.

Durante o atendimento, uma das faixas de rolamento foi interditada e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).