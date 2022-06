Bancos de leite materno precisam de doações para recompor estoques

O Banco de Leite Humano da unidade do HRSM é uma das unidades que está com estoque no limite, precisando de doações de leite materno

O Banco de Leite Humano da unidade do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) é uma das unidades que está com estoque no limite, precisando de doações de leite materno.

Assim como esse, outros 13 bancos de leite localizados em outros hospitais da rede de saúde do DF também estão precisando de doações.

A chefe do Banco de Leite do HRSM, Maria Helena Santos, destaca que “a doação de leite é um ato de amor e pode ser feita de maneira simples. Basta fazer o cadastro e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar visita a residência para deixar o kit de doação (frascos, máscara e touca). Depois, a equipe retorna semanalmente para recolher a doação, ou seja, a mãe não precisa sair de casa para contribuir.”

No HRSM, que é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), receberam o alimento, em maio de 2022, 63 recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), Unidade de Cuidados Intermediários (Ucin), Centro Obstétrico (CO) e Maternidade.

“Essa unidade é referência em gestação de alto risco, por isso, há muitos prematuros com baixo peso e o leite humano é fundamental para garantir a nutrição adequada para bebês nessa condição”, explica Maria Helena Santos.

Para o leite doado ser servido aos bebês, o alimento passa por diversas etapas que iniciam pela coleta do leite, armazenagem, testes de cheiro e de visão para observação do aspecto do leite, pasteurização, testes biológicos para detecção de microorganismos, fracionamento e distribuição.

Como doar

Para contribuir com essa doação que salva vidas, as mães saudáveis podem se cadastrar pelo site Amamenta Brasília ou ligando no telefone 160 – opção 4.

Mães que residem próximo ao HRSM também podem ligar para o telefone do Banco de Leite de Santa Maria: 4042-7770 ramal 5529/5530 ou WhatsApp 61 9930 73343.

As demais, que moram em outras regiões, podem entrar em contato com o banco de leite mais próximo. Confira a lista de bancos de leite em todo o DF:

Com informações do Iges-DF