Stalker de mulheres é preso no Grande Colorado

Moradores o viram em condomínio da região, filmando as mulheres que moram no local e tentando entrar no residencial

Um homem foi preso, no início da noite da última sexta-feira (04), suspeito de estar perseguindo, há ao menos três semanas, diversas mulheres da região.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOp33) foi acionada para verificar um caso de importunação sexual.

No local, os policiais encontraram o homem e que, de acordo com testemunhas, vinha importunando as mulheres da região. Por diversas vezes, moradores o viram do lado de fora de um condomínio da região, filmando as mulheres que moram no local, tentando entrar no residencial e provocando os porteiros.

De acordo com a vítima que acionou a polícia, as perseguições a ela estavam acontecendo há semanas e ela já não estava conseguindo levar uma vida normal, com os inúmeros distúrbios e ameaças de estupro. Ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra o homem anteriormente.

Ao ser abordado, o homem se mostrou agressivo e tentou atacar os agentes. O suspeito, que já possui pelo menos 10 passagens por lesão corporal, vias de fato, ameaça, dentre outras, foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia para registro.