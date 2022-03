Vídeo: policiais salvam vida de homem na rodoviária do Plano Piloto

No momento de desatenção, os policiais conseguiram agarrá-lo e puxá-lo em segurança. Ele foi levado para o estacionamento da Rodoviária

Policiais militares do 6º Batalhão evitaram que um homem cometesse suicídio, por volta das 13h30 desta sexta-feira (4) na Rodoviária do Plano Piloto.

Os policiais estavam na Base Móvel da Rodoviária quando uma mulher chegou pedindo socorro dizendo que seu irmão estava no parapeito da rodoviária ameaçando se jogar. Ela falou que ele faz tratamento contra depressão.

Os policiais foram ao local e encontraram o homem no parapeito com as pernas voltadas para o lado de fora. Neste momento, os policiais e a irmã do homem conseguiram se aproximar e iniciar a negociação.

Um vídeo mostra que, no momento de desatenção do jovem, os policiais conseguiram agarrá-lo e puxá-lo em segurança. Ele foi levado para o estacionamento da Rodoviária onde recebeu atendimento do Samu.