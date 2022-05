SSP/DF realiza workshop de primeiros socorros para mães, em Sobradinho

Na sexta-feira (6), o mesmo workshop será realizado com alunos do Centro de Ensino Fundamental 3 (CEF 3), de Sobradinho

A população de Sobradinho contará com uma atividade voltada para o Dia das Mães, comemorada no próximo domingo (8). A iniciativa integra a programação da Cidade da Segurança Pública (CSP).

Em parceria com o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF), a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) promoverá um workshop de salvamento doméstico para mulheres, mães e à comunidade em geral, na quinta-feira (5). O evento acontecerá das 9h30 às 11h30, na estrutura montada em frente à Galeria Central de Sobradinho.

Serão disponibilizadas 30 vagas. s inscrições poderão ser feitas no dia da oficina. Não é necessário ter conhecimento prévio. Os interessados poderão realizar a pré-inscrição informando nome, bairro de residência e contato telefônico até o dia 4 de maio pelo e-mail: [email protected]

Destinada exclusivamente a população local, a oficina terá 2 (duas) horas de duração, e os participantes aprenderão a fazer avaliação do paciente, controle de hemorragias, curativos, desengasgo, reanimação cardiopulmonar, convulsões e intoxicações.

Na sexta-feira (6), o mesmo workshop será realizado com alunos do Centro de Ensino Fundamental 3 (CEF 3), de Sobradinho. Este evento já está com todas as vagas preenchidas.