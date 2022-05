PT sugere roda de samba e sarau para acompanhar lançamento de Lula

Sônia Braga, pede que os militantes sejam orientados a assistirem ao lançamento pelos canais oficiais do PT em redes sociais

Fábio Zanini

A direção do PT está pedindo para militantes do partido que tratem o lançamento da pré-candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo sábado (7), como um acontecimento festivo.

Em comunicado enviado aos diretórios estaduais do partido, a secretária nacional de Organização, Sônia Braga, pede que os militantes sejam orientados a assistirem ao lançamento pelos canais oficiais do PT em redes sociais.

“Organize uma festa na sua casa, na casa do vizinho, no clube, na praça ou em qualquer lugar! O importante é reunir o máximo de pessoas e contar que Lula é pré-candidato à Presidência da República”, diz o ofício de Braga.

Ela sugere ainda diversas modalidades de confraternização. “Promova um almoço, um café da manhã, um lanche comunitário, uma roda de samba, roda de viola, sarau e qualquer evento cultural”, diz.

Para estimular a militância, a secretária diz também que as atividades que tiverem maior mobilização terão flashes transmitidos ao vivo durante o lançamento.

O PT espera reunir cerca de 4.000 pessoas no evento de pré-candidatura de Lula, em um centro de eventos na zona norte de São Paulo.