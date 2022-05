Dólar sobe cerca de 1% com decisões sobre juros no Brasil e nos EUA

Já a Bolsa de Valores, que já vem em uma sequência de três quedas seguidas, opera novamente no campo negativo

Lucas Bombana

Em um dia em que as atenções do mercado estarão voltadas para as reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, os investidores adotam uma postura de maior cautela. Após a queda de 2,1% na véspera, o dólar volta a se apreciar frente ao real nesta quarta-feira (4), com alta de 1,12% por volta das 11h45, negociado a R$ 5,020 para venda.

Já a Bolsa de Valores, que já vem em uma sequência de três quedas seguidas, opera novamente no campo negativo. O índice amplo Ibovespa recuava 1,36%, aos 105.080 pontos, em linha com o desempenho observado nos mercados globais.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuava 0,24% e o Nasdaq, onde se concentram empresas de tecnologia, cedia 1,02%. O Dow Jones tinha ganhos modestos de 0,11%. Na Europa, as Bolsas dos principais países também registram perdas, com baixa de 0,45% do FTSE-100, de Londres, e perdas de 0,65% do CAC-40, de Paris.

Por aqui, a expectativa majoritária no mercado aponta para um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic ao final do encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central), para 12,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, os agentes de mercado apostam em uma alta de 0,50 ponto percentual a ser promovida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), levando a taxa básica de juros norte-americana para 1% ao ano. “Os juros mais altos aumentam o custo das empresas com dívidas e diminuem o valor considerado justo para as ações”, diz Antônio Sanches, analista da Rico Investimentos.

As dúvidas que pairam a respeito de quais serão os próximos passos das autoridades monetárias deve manter o tom de cautela no mercado, prevê Julio Hegedus Netto, economista-chefe da Mirae Asset Wealth Management.

“No caso do Banco Central brasileiro, poucos acreditam em um “freio de arrumação”, com o juro mantendo o curso pelo menos até 13,5% a 14%. No mundo, uma “tempestade perfeita” se forma, com a China em lockdown por mais um surto de Covid, além da guerra da Ucrânia mantendo o mundo em suspense. Por isso, a inflação segue galopante”, aponta o especialista, em relatório.

Em resposta aos conflitos no Leste Europeu, os países da União Europeia deixarão de importar petróleo e produtos refinados russos, disse a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen nesta quarta, ao propor uma sexta rodada de sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia.

A medida faz com que o petróleo opere em alta firme acima de 3% no mercado internacional, levanto junto papéis de empresas do setor. As ações ordinárias da Petrobras avançavam 0,88%, enquanto as preferenciais tinham ganhos de 1,39%.