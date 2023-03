Sobradinho dos Melos terá mais viagens de ônibus

A Linha 510.1, que faz trajeto entre o Paranoá e Sobradinho dos Melos, vai operar com ajustes e acréscimo nos horários

A partir desta segunda-feira (03), os moradores do Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, na região do Paranoá, terão à disposição mais viagens de ônibus.

A Linha 510.1, que faz trajeto entre o Paranoá e Sobradinho dos Melos, vai operar com ajustes e acréscimo nos horários.

Haverá duas novas viagens de segunda a sexta, às 6h e às 16h, além de três novas viagens aos sábados, às 4h55, 8h55 e 15h50, e uma nova viagem aos domingos, às 9h. “As adequações da tabela horária foram feitas para dar mais conforto e mais opções de deslocamentos para os moradores”, explica o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

A partir de 3 de abril, os novos horários e a rota completa podem ser acessados no site DF no Ponto. Os veículos serão operados pela empresa Pioneira, com tarifa de R$ 3,80.

As informações são da Agência Brasília