26 anos de respeito a faixa de pedestres

O aniversário desse símbolo do trânsito da capital foi comemorado nesta sexta-feira (31), na 307/308 Sul, endereço da primeira faixa implantada

Em comemoração aos 26 anos do respeito a faixa de pedestres, a Polícia Militar reforçou o policiamento com campanhas educativas de trânsito em faixas de pedestres na nossa capital. Nessa data, lembramos também do saudoso Coronel Renato Azevedo, que foi o primeiro Comandante do Batalhão de Trânsito da PMDF e idealizador da Campanha pelo respeito a faixa, que sempre dizia: ”O respeito na faixa é um patrimônio de Brasília”.

O aniversário desse símbolo do trânsito da capital foi comemorado nesta sexta-feira (31), na 307/308 Sul, endereço da primeira faixa implantada no DF e tivemos a presença de alunos da Escola Classe 308 Sul os quais participaram durante a semana do projeto Guardiões do Trânsito da PMDF. O evento contou com uma barreira educativa composta por policiais e alunos da Escola Classe e do grupo de Teatro Rodovia, da Polícia Militar que conscientizaram os motoristas com regras básicas de trânsito.

Para o atual Comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito – BPTran, Tenente Coronel André Luiz Caldas, essa ação é de extrema importância para todos. “As crianças que fazem parte do grupo Guardiões do Trânsito aprendem e depois ensinam as regas básicas de trânsito e essas regras acabam sendo difundidas para os colegas e também para os pais, além disso, nessa ação que aconteceu hoje, as crianças ensinaram essas regas para os motoristas que aqui passaram”.

O dia 1º de abril foi instituído como a data em que se comemora o respeito à faixa de pedestres, uma atitude iniciada no Distrito Federal em 1997 e que, hoje, faz parte da rotina dos moradores de Brasília, e que foi difundida e reconhecida nacionalmente. “Hoje o respeito reflete a própria cultura do Brasiliense” disse o atual Comandante do BPTran.

No Distrito Federal, o ato de se aproximar de uma faixa de pedestre, fazer o sinal de vida (acenando com a mão), esperar a parada dos carros e, finalmente atravessar de um lado a outro da pista é algo muito natural entre pedestres e motoristas. Tal gesto na realidade foi convencionado por todos e não há previsão Legal no Código de Trânsito Brasileiro, mesmo assim, é repetido em alguns lugares do País.

No início da implantação, equipes do Departamento de Trânsito do DF pintaram 300 faixas na região do Plano Piloto. Atualmente no Distrito Federal existem mais de 5.000 faixas, sendo que, nos dias atuais, a população do DF é reconhecida nacionalmente por respeitar os direitos dos pedestres na travessia da faixa.