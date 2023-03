Motorista de aplicativo é preso por estupro de vulnerável

Um homem de 42 anos, foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Um homem de 42 anos, foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta ultima quarta-feira (29) no Setor de Mansões Park Way. A PMDF tinha informações o homem estava trabalhando como motorista de aplicativo e estaria trafegando no Park Way.

Reprodução/ PMDF



O veículo onde o homem estava foi vistoriado e no seu interior foi encontrado uma cartela com estimulante sexual. Os policiais consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão e confirmaram que ele era o foragido.



Uma família que estava no veículo havia contratado a corrida por meio de aplicativo. Eles foram deixados no Posto da Polícia Rodoviária Federal para seguiram ao seu destino.