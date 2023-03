Conexão entre avenidas do Núcleo Bandeirante ganha acessibilidade

Antigo “escadão” que liga a 3ª Avenida à Avenida Central foi completamente reconstruído e recebeu rampas com piso antiderrapante

Quem passa a pé pela área que liga a 3ª Avenida à Avenida Central, do Núcleo Bandeirante, percebe a mudança. O antigo “escadão” foi completamente reconstruído a partir da reforma feita pela administração regional, com investimento de R$ 260 mil de emenda parlamentar do deputado Hermeto. A obra permitiu a acessibilidade aos pedestres que transitam na região ao substituir a escadaria íngreme por cinco rampas de piso antiderrapante.

“Estou no Bandeirante há mais de 30 anos, e aqui não tinha nenhum acesso para cadeirantes e idosos com segurança”, lembra o comerciante Francisco Chagas, proprietário do Mercadinho Chagas, localizado na Avenida Central. “Cheguei a presenciar alguns acidentes no escadão. Algumas pessoas caíam e se machucavam. Também acontecia de a água transbordar.”

Com a reforma, Chagas afirma que a situação já melhorou: “O escadão está muito acessível, e hoje permite o trânsito de pedestres para o comércio; se tornou uma área muito bonita e que vai enriquecer o comércio e a imagem do Núcleo Bandeirante”.

O administrador do Núcleo Bandeirante, Cláudio Márcio de Oliveira, conta que a obra foi motivada por pedidos constantes da comunidade. “Diante disso, vimos a necessidade de revitalizar a área e torná-la um ambiente moderno e de fácil acesso”, relata. “Hoje temos uma escada acessível, com rampas suaves, piso antiderrapante e um projeto moderno, com paisagismo.”

Requalificação do acesso

Elaborado pelo arquiteto da administração local Saulo Roberto, o projeto seguiu os padrões e as normas da ABNT 9050, que rege as diretrizes de acessibilidade. “Essa era uma necessidade da comunidade em função de ser um ponto de acesso de duas vias principais do Bandeirante”, ressalta. “O que existia era uma escada totalmente fora das normas de acessibilidade, então houve a necessidade de requalificação e adequação. Esse projeto atende idosos, pessoas com deficiência e pedestres em geral.”

Atualmente, a obra está em fase de acabamento. Faltam ser concluídos o paisagismo, a pintura do corrimão, a substituição da iluminação por lâmpadas LED e o asfaltamento da área que margeia o local. “A área de trânsito está toda pronta; as pessoas, inclusive, já a estão usando”, conta o administrador.

Cláudio Márcio ressalta que essa reforma vai aumentar o fluxo de pedestres e ajudar a fomentar os negócios na região: “Como o Núcleo Bandeirante tem uma população com pessoas mais idosas, a obra vai facilitar bastante o acesso. Aqueles que deixavam de frequentar por causa do escadão, não terão mais esse problema. Vai melhorar o trânsito e, consequentemente, melhorar o comércio no local”.

Com informações da Agência Brasília