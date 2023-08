Ibaneis nomeará novo comandante para a PM

Questionado, o governador Ibaneis lembrou que não foi o responsável pela indicação de Klepter Rosa ao comando da PMDF

Na manhã desta sexta-feira (18), o governador Ibaneis Rocha abriu espaço durante o cumprimento de sua agenda para falar à imprensa que irá conversar com Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF (SSP-DF), para definir até a próxima segunda-feira (21) quem será o novo comandante-geral da Polícia Militar (PMDF), já que Klepter Rosa Gonçalves, que ocupava o cargo, foi preso hoje pela manhã.

Além de Klepter, outros seis oficiais da cúpula da PMDF foram presos pela Polícia Federal, que cumpriu os mandados após denúncia realizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou que os policiais foram omissos durante a invasão do 8 de janeiro.

Ibaneis classificou os acontecimentos daquele fatídico dia como um episódio dramático e trágico. “Vou conversar com o secretário de Segurança e ele vai me indicar o nome e nós vamos nomear [para o comando da PM]. Ele vai analisar a denúncia, ver o que tem contra cada um deles e nós vamos ver quem será exonerado”, disse o governador do DF, que completou afirmando que a PM não pode ficar sem comando.

Questionado, Ibaneis lembrou que não foi o responsável pela indicação de Klepter Rosa ao comando da PMDF. “Foi na época do meu afastamento. Foi o interventor [quem indicou].” O governador se referia a Ricardo Capelli, que comandou a intervenção na segurança pública do DF entre 8 e 31 de janeiro.