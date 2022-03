Advogada brasiliense é a única mulher a concorrer para o Tribunal Regional Eleitoral

A decisão final passa pelo presidente Bolsonaro

Uma advogada do Distrito Federal é a única mulher a concorrer a vaga no Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

Mírian Lavocat é especialista em Direito Tributário e Direito Processual Civil e conselheira da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio. A advogada compõe a lista tríplice para o TRE-DF, ao lado dos advogados Guilherme Pupe de Nóbrega e Bruno Lacerda Martins.

A decisão final passa pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).