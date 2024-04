Show gratuito do DJ Alok na Esplanada dos Ministérios terá arrecadação de alimentos

No próximo sábado (20), a comemoração do aniversário de 64 anos de Brasília vai contar com uma apresentação do DJ Alok, um show gratuito na Esplanada dos Ministérios. Com participações especiais, o espetáculo terá um lado solidário.

A campanha Solidariedade Salva, que arrecada alimentos nos grandes eventos de Brasília, vai proporcionar aos espectadores do show histórico a oportunidade de colaborar com as famílias do Distrito Federal que mais precisam de ajuda. A iniciativa faz parte da campanha Solidariedade Salva, uma parceria entre a Chefia-Executiva de Políticas Sociais e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Idealizadora da Solidariedade Salva, a primeira-dama Mayara Noronha Rocha reforça a importância da campanha, que já arrecadou 125 toneladas de alimentos em pouco mais de um ano e beneficiou mais de 12 mil famílias em situação de vulnerabilidade da capital.

“Essa campanha permite que a população colabore com as famílias em situação de vulnerabilidade social de forma emergencial. É o poder público de mãos dadas com a população para ajudar os que mais precisam”, afirma a primeira-dama.

Para participar, os espectadores deverão levar o alimento não perecível até a entrada principal do show do DJ Alok e realizar a entrega a um dos membros da equipe da Defesa Civil do DF ou da Chefia-Executiva de Políticas Sociais no local. Para eventuais dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a campanha pelo número (61) 3961-1525 ou pelo Instagram no perfil da Chefia-Executiva.

*Com informações da Agência Brasília.