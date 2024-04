Trânsito entre a Epig, EPTG e Epia terá mudanças nesta quarta-feira (17) à noite

Os motoristas que trafegam pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG) terão que ter atenção redobrada. Isso porque será necessário interditar completamente a via após a alça do viaduto que dá acesso ao Setor Policial Sul. A intervenção é necessária para a continuidade da concretagem de duas faixas situadas nesse trecho da via.

Por essa razão, o motorista que está na Epig e deseja acessar o Setor Policial Sul deve utilizar a alça do viaduto. O motorista que está na Epig, sentido Taguatinga, deve acessar obrigatoriamente a faixa reversa. Já os motoristas que trafegam no Setor Policial Sul e desejam acessar a EPTG devem usar a faixa mais à direita da via na altura da Octogonal.

Outra mudança alcança os motoristas que estão na Epig e querem se dirigir para o Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) e para a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), que precisarão acessar a via que dá acesso ao Terraço Shopping e seguir por dentro da Octogonal.

“Infelizmente, não temos como dar continuidade a esta etapa de concretagem sem realizar essas intervenções que, muitas vezes, causam nó no trânsito. Sabemos dos transtornos, porém, com essas medidas, pretendemos minimizar o máximo possível os impactos causados aos motoristas”, explica Valter Casimiro, Secretário de Obras e Infraestrutura.

Ao longo dos próximos dois meses, novas intervenções na via serão anunciadas para a continuidade dos serviços, sempre com antecedência para não pegar ninguém de surpresa. “Na medida em que a obra for avançando, trechos da via serão liberados para minimizar os transtornos”, esclarece Carlos Magno, engenheiro responsável pela obra.

Sobre a obra

As obras de requalificação da Via Epig fazem parte do Corredor Eixo Oeste, responsável pela ligação do Sol Nascente ao Eixo Monumental. Ao longo da via vai ser implantada faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, além da construção de 9 viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias. Por questões de logística e segurança, as obras serão realizadas em 6 trechos.

O primeiro trecho em execução, situado na interseção da Via EPTG com a Via Epig, abrange a implantação de Corredor BRT, a construção de 2 novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

*Com informações da Agência Brasília.