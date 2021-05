Shoppings do Distrito Federal se juntam em ação para arrecadar alimentos

A crise da fome é agravada pela pandemia da Covid-19, que evidenciou ainda mais a vulnerabilidade social em que muitas famílias se encontram

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), pela primeira vez em 17 anos, metade da população Brasileira não tem certeza de haver comida suficiente em casa no dia seguinte. A crise da fome é agravada pela pandemia da Covid-19, que evidenciou ainda mais a vulnerabilidade social em que milhões de famílias brasileiras se encontram. Pensando em estratégias de arrecadação de alimentos, 13 shoppings de Brasília se uniram na campanha Shoppings do Bem, com o objetivo de arrecadar 10 toneladas de alimentos para projetos do Distrito Federal.

A campanha é a primeira a reunir os centros de compras com um objetivo comum. Participam dessa campanha o Alameda Shopping, Brasília Shopping, Boulevard Shopping, CasaPark, Conjunto Nacional, DF Plaza, Felicittà Shopping, JK Shopping, Liberty Mall, ParkShopping, Pátio Brasil, Taguatinga Shopping e Terraço Shopping

Os alimentos serão coletados até o fim de junho e a arrecadação acontece pelo Balcão de Informações dos shoppings. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa interessada ou voluntária e serão encaminhadas para os projetos sociais cadastrados na plataforma de voluntariado do DF, TGS Solidário e demais instituições apoiadas pelos shoppings envolvidos na campanha.

TGS Solidário

A plataforma de voluntariado foi criada em 2017 e faz a união de voluntários de diversas áreas de atuação com ONGs cadastradas e verificadas pelos organizadores. A iniciativa, por meio de uma ferramenta de tecnologia social on-line, incentiva que boas ações encontrem pessoas dispostas a ocupar vagas de voluntariado ofertadas pelos projetos sociais de Brasília cadastrados na plataforma. Desde quando começou a atuar, suas ações, campanhas e mais de 180 projetos cadastrados já somam mais de 1,4 milhões de pessoas impactadas, 68 toneladas de alimentos doados e mais de 4.500 itens arrecadados.