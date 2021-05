14 mil famílias são cadastradas em desconto na conta de energia elétrica

A iniciativa reduz a tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%

Mais de 14 mil famílias foram inseridas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica da Neoenergia Distribuição Brasília. A empresa estima que, aproximadamente, 36 mil famílias poderiam estar contempladas com benefício, mas ainda não se cadastraram. A iniciativa reduz a tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%.

A companhia continuará intensificando a divulgação e facilitando o acesso à atualização do cadastro. A iniciativa faz parte do + Fácil para Vc, programa que reúne todas as ações com foco no cliente desenvolvidas pela distribuidora.

Para ter acesso ao desconto, o cliente deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As famílias de baixa renda devem obter o Número de Identificação Social (NIS) diretamente em um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da área administrativa onde reside. Os usuários inscritos, com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, podem fazer o credenciamento junto à concessionária.



O cadastro pode ser realizado diretamente no site www.neoenergiabrasilia.com.br, acessando o campo Tarifa Social. A atualização também pode ser efetuada pelo teleatendimento 116. A distribuidora de energia fará a confirmação no banco de dados do Governo Federal. Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social de Energia é de cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício na próxima fatura. A Neoenergia Distribuição Brasília também orienta os clientes a atualizarem os dados cadastrais por meio do site.



O mesmo procedimento deve ser adotado para os clientes cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que possuem o Número do Benefício (NB). Para o beneficiário que não é o titular da conta contrato da Neoenergia Brasília será necessário a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS.

O que é Tarifa Social de Energia Elétrica?

Benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias com baixa renda. Consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% e para indígenas e quilombolas em até 100%. O benefício é regulamentado pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010.

Quem tem o direito à Tarifa Social de Energia?

Toda Unidade Consumidora Residencial com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É necessário possuir o Número de Identificação Social – NIS, e ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, independentemente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família.