Nesta sexta, algumas regiões do DF terão energia suspensa; confira

Um novo serviço de poda de árvores será realizado pela Neoenergia Distribuição Brasília, nesta sexta-feira (21). Durante a realização dos trabalhos, a energia será suspensa nas cidades de Sobradinho, Ceilândia e Recanto das Emas. A energia precisa ficar suspensa para que a ação seja executada com segurança.

Além da poda das árvores, a Neoenergia Distribuição Brasília realizará a extensão da rede aérea de alta tensão, a instalação de transformador e a substituição de postes. Durante a realização do serviço, a energia será suspensa nas cidades de Sobradinho (Chácara Colina na DF 205, Km 05), Ceilândia (Chácaras Do Ipê, Alvorada, Buriti Nº 1, Cachoeira, Lá Torre 3, Roseira, Vida Verde, Liberatos, Dois Irmãos, Três Irmãos, Imperial, Cachoeiro Nº 10, Bucaína 2, 3, 4, Amipridir, Attalea, 1, 1-A, 4 e Fazenda Serrana no Núcleo Rural Boa Esperança) e Recanto das Emas (Quadra 201, Lotes 2,5/6, 12/13, 19, Posto de Combustível na Avenida Recanto).

Todas as atividades realizadas nas respectivas localidades serão realizadas pelas equipes da Neoenergia Distribuição Brasília na sexta-feira, 21/5. Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população:

SEXTA FEIRA, 21 DE MAIO DE 2021

SOBRADINHO

Horário: 8h40 às 13h

Local: DF 205, Km 05, Chácara Colina.

Serviço: poda de árvores.

CEILÂNDIA

Horário: 8h40 às 13h

Local: Núcleo Rural Boa Esperança: Chácaras Do Ipê, Alvorada, Buriti Nº 1, Cachoeira, Lá Torre 3, Roseira, Vida Verde, Liberatos, Dois Irmãos, Três Irmãos, Imperial, Cachoeiro Nº 10, Bucaína 2, 3,

4, Amipridir, Attalea, 1, 1-A, 4 e Fazenda Serrana.

Serviço: poda de árvores.

RECANTO DAS EMAS

Horário: 9h às 15h

Local: Avenida Recanto, Quadra 201, Lotes 2,5/6, 12/13, 19 e Posto de Combustível.

Serviço: compactação de rede de alta tensão.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Distribuição Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a Neoenergia orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

SOBRE A NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA

A Neoenergia Distribuição Brasília é uma empresa do grupo Neoenergia e responsável pela distribuição da energia elétrica às 33 Regiões Administrativas que compõem o Distrito Federal, com mais de 1 milhão de unidades consumidoras e atendendo a 3,3 milhões de pessoas. É a terceira maior distribuidora de energia elétrica do Centro-Oeste, de acordo com o ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e sua área de concessão é de 5.780 quilômetros quadrados e abrange todo o Distrito Federal.

