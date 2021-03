Setembro é o mês do turismo cívico no DF

De autoria do presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB), PL reafirma o resultado de uma série de ações realizadas pela Setur para fortalecer Brasília como destino turístico

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o Projeto de Lei n° 551/2019, que inclui setembro como o mês do Turismo Cívico no Calendário Oficial de Eventos do DF. De autoria do presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB), o PL vinha tramitando desde agosto de 2019 e foi aprovado na última quarta-feira (10) em segundo turno e redação final, com 16 votos favoráveis, seguindo agora para sanção do governador Ibaneis Rocha.

Do ponto de vista prático, Brasília será a única capital que passa a ter, por lei, o mês de setembro inteiro destinado às ações relacionadas ao turismo cívico e não apenas o 7 de Setembro, quando a Independência é celebrada.

Além de estimular o sentimento de patriotismo e pertencimento dos brasileiros, a conquista inédita busca promover o desenvolvimento econômico local; gerar mais emprego e renda; maior engajamento entre o poder público e privado em prol de ações sobre o tema; facilitar a organização dos eventos e agregar ainda mais valor às solenidades relacionadas ao civismo, como os 50 anos da Troca da Bandeira e o Bicentenário da Independência, em setembro de 2022.

“Brasília encontra no turismo cívico sua vocação nata que somente a capital do Brasil pode exercer. Representa a materialização do sonho da nação brasileira, motivo de orgulho de um país que decidiu mostrar sua grandeza perante o mundo. Sabemos que o setor de turismo foi um dos primeiros a ser atingido com a pandemia, mas estamos imbuídos com todos os esforços e ações para que a gente possa ter uma retomada econômica e voltar com a geração de emprego”, afirma o deputado Rafael Prudente.

“É uma conquista histórica para o nosso país. Brasília é Patrimônio Cultural Mundial, Cidade Criativa do Design e agora, por merecimento, receberá o título de Capital do Turismo Cívico. Não há outra cidade com tantas condições de se apropriar de uma lei como esta”, comemora a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

A secretária reforça que o turismo cívico é uma festividade nacional, celebrada com orgulho em muitos países, mas que não tinha o mesmo simbolismo em Brasília. Em Washington, capital dos Estados Unidos, por exemplo, o turismo cívico representa mais de 20 milhões de visitantes anuais, sendo 91% turistas domésticos.

“Essa lei é fruto de um trabalho de estruturação do programa de turismo cívico. Representa o resultado de uma série de ações que o nosso governo vem realizando para fortalecer toda a cadeia produtiva e posicionar Brasília como destino turístico, gerando mais emprego e renda, e ainda incentivando que todos os brasileiros conheçam a capital do seu país. Iniciativas que começaram desde o primeiro dia da nossa gestão, com a ressignificação da cerimônia da Troca da Bandeira, que logo se tornou a mais linda realizada em um país”, completa Vanessa Mendonça.



Um breve histórico das ações

A cerimônia da Troca da Bandeira é um rito que sempre existiu. No entanto, desde 6 janeiro de 2019, por iniciativa da Setur-DF, a celebração foi sendo ressignificada e passou a oferecer aos moradores e visitantes a experiência do patriotismo em plena Praça dos Três Poderes.

A iniciativa foi estruturada pela Setur-DF em parceria com a Fecomércio, Sesc, Senac, entre outros. A cada cerimônia, o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira e a Casa Militar do Distrito Federal acrescentavam atrações, ampliando a solenidade. Com isso, o primeiro domingo de todo mês passou a ser uma manhã cívica repleta de atrativos para toda a família, com atividades de lazer, artesanatos, food trucks, shows, apresentações das regiões administrativas e outros programas culturais, educativos e sociais. A ação aumentou o engajamento do público no evento, que saltou de uma média de 200 pessoas para 7 mil participantes apenas em um dia, levando a inclusão do Turismo Cívico e da solenidade também ao portfólio de pacotes turísticos de agências de viagens. Atualmente, por questão de segurança, a participação popular está temporariamente suspensa por conta da pandemia.

A ressignificação da cerimônia da Troca da Bandeira foi um marco para uma série de outras ações, como o próprio PL n° 551/2019 e o projeto “Brasília, Nossa Capital”, destinado aos alunos dos ensinos fundamental e médio do DF. Parceria entre a Setur-DF e a Secretaria de Educação, com apoio do Viaja Brasília, do grupo Voetur.

A iniciativa deu tão certo que a Setur-DF ampliou o projeto para todos os estudantes brasileiros por meio de um Acordo de Cooperação assinado com o Ministério do Turismo em setembro de 2020. O programa Brasília, nossa Capital – Turismo Cívico-Pedagógico para o Brasil e o Mundo tem por objetivo trazer estudantes e professores de escolas públicas e privadas de todo o país para conhecerem a capital brasileira. Os visitantes participam ainda de um roteiro especial com visitas guiadas por monumentos, espaços culturais e históricos da cidade.

Turismo cívico sem sair de casa

Neste momento de pandemia, é possível vivenciar o turismo cívico na capital federal sem sair de casa, seguindo todos os protocolos de saúde recomendados contra a Covid-19. Isso porque a Setur-DF lançou, em setembro de 2020, a Coleção Rotas Brasília, uma série de miniguias organizados por segmentos, com direito a tour virtual. Entre os passeios on-line, a Rota Cívica oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer as principais instituições governamentais, monumentos e locais históricos, como o Pavilhão Nacional, o Panteão da Pátria, o Memorial JK e até o Museu do Catetinho. Para participar, basta acessar o link: http://www.turismo.df.gov.br/brasilia-tour-virtual/