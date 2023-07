Sete RAs têm áreas sem energia para serviços na rede elétrica nesta quarta

Desligamento programado afetará Arniqueira, Guará, Arapoanga, Plano Piloto, Riacho Fundo, Sobradinho e Taguatinga

Sete cidades do Distrito Federal irão receber intervenções na rede elétrica, nesta quarta-feira (26), e, por isso, terão endereços com interrupção programada de energia. São elas Arniqueira, Sobradinho, Arapoanga, Guará, Taguatinga, Riacho Fundo e Plano Piloto.

Para construção de rede, das 8h30 às 13h30, o desligamento será no conjunto 5 do Setor Habitacional Arniqueira. Pelo mesmo motivo, das 9h às 12h, a interrupção ocorre na SES 807, lote 28, no Plano Piloto; e das 9h às 16h, na Colônia Agrícola Iapi, no Guará, chácaras 4 a 8, 10, 11, 16 a 18 e 21 a 26.

Uma manutenção de rede deixará sem energia os lotes 19 e 20 da QSB 1, em Taguatinga; e as quadras 1, 2, 4, 6, 8 a 13 e 15 de Arapoanga, das 9h às 13h.

A partir das 9h, a poda de árvores será no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, chácara Quinhão 7, em Sobradinho, finalizando às 13h; nas chácaras 89 e 90 do Núcleo Rural Tabatinga, também em Sobradinho, até as 14h; e no Riacho Fundo, nas chácaras 19 e 20 da Colônia Agrícola Riacho Fundo, na EPNB DF-075, km 3 e Setor Areeiros, conjuntos 12, 13 e quadra 1.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília