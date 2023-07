Tempo 60+ oferece oficinas para profissionais da cultura com mais de 60 anos

Redes Sociais/Vídeos Curtos, Ferramentas do Google, Emissão de Nota Fiscal e Trello/Organização on-line serão os conteúdos ministrados nos dias 05 e 06 de agosto, no Complexo Cultural Samambaia

A BTM Soluções em Projetos irá realizar, em agosto, o projeto Tempo60+, que vai oferecer oficinas para artistas, produtores e técnicos que tenham mais de 60 anos. As oficinas oferecidas serão: Redes Sociais/Vídeos Curtos, Ferramentas do Google, Emissão de Nota Fiscal e Trello/Organização on-line.

O objetivo é auxiliar estes profissionais da economia criativa a se colocarem no lugar de protagonistas de suas carreiras, minimizando a dependência de terceiros quando o assunto é tecnologia e comunicação básica.

As inscrições das atividades vão de 24 de julho a 04 de agosto, neste formulário, e as aulas acontecem nos dias 05 e 06 de agosto, no Complexo Cultural de Samambaia. Os cursos são gratuitos e contam com tradutor para libras.

Apresentações artísticas

Fechando cada dia de atividades com chave de ouro, o Tempo 60+ também vai oferecer apresentações culturais com consagrados artistas da cidade, como o Mamulengo Presepada, de Chico Simões, que apresenta as maravilhas do teatro de bonecos; a Mestra Dona Gracinha da Sanfona, com o melhor do tradicional forró-pé-de-serra; a Cia Os Buriti, de Eliana Carneiro, com sua contação de histórias; e o violeiro Volmi Batista, com cantorias e folias feitas com maestria.

SERVIÇO

Tempo 60+

Aulas nos dias 05 e 06 de agosto, sábado e domingo

Onde: Complexo Cultural Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01

Inscrições: de 24 de julho a 04 de agosto no formulário: https://bit.ly/inscricaotempo60

Gratuito

Informações: [email protected] / @btmsolucoes