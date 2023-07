Jovem bate e derruba poste na Samdu

O motorista foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com dores de cabeça

Um jovem motorista, de 19 anos, colidiu e derrubou um poste de iluminação pública no final da manhã desta terça-feira (25), na Avenida Samdu, próximo ao 2º Batalhão da Polícia Militar, em Taguatinga Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe de socorro atendeu o motorista, identificado apenas como K.P.R.C. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com dores de cabeça.

Durante o atendimento, duas faixas precisaram ser interditadas, o que impactou o trânsito local. A Neoenergia foi acionada para lidar com o poste derrubado.