Sete profissões concentram maioria das vagas nas agências do trabalhador nesta sexta (01)

Mais da metade das vagas de emprego disponibilizadas nas agências do trabalhador nesta sexta-feira (1) estão concentradas em sete profissões: açougueiro (21), ajudante de açougueiro (21), operador de caixa (17), armazenista (20), auxiliar de logística (20), fiscal de prevenção de perdas (20) e repositor de mercadorias (17). Elas totalizam 126 oportunidades, com salários entre R$ 1.212 e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Porém, é para uma profissão que exige ensino superior o maior salário oferecido no dia. A remuneração de R$ 3.680, mais benefícios, será paga para cinco contratados como analista de sistemas. Para concorrer, precisa ser graduado em tecnologia da informação e ter experiência na área.

Outras três vagas são para quem tem nível superior. Duas são para formados em ciências contábeis, para trabalhar como auxiliar de contabilidade, com salário de R$ 2,1 mil, mais benefícios. A outra é para estudante de engenharia civil, que deverá receber, mensalmente, R$ 1.212, mais benefícios.

O segundo melhor salário do dia é de R$ 2,5 mil, mais benefícios, e será pago a profissionais em cinco profissões: alinhador de rodas, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, mecânico eletricista e técnico em segurança do trabalho. Apenas este último precisa ter ensino médio completo. Para todos os outros, basta fundamental.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das 211 vagas abertas nesta sexta-feira (1) podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, pode se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília