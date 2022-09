SESC abre processo seletivo para Técnicos de Enfermagem

Para todos os cargos os salários são de R$2.670, com a modalidade de trabalho presencial e contratação efetiva pela CLT

O SESC-DF abriu, nesta segunda-feira (05), processo seletivo com quatro vagas para Técnicos de Enfermagem.

Uma das vagas é para a área de medicina do trabalho e as outras para atendimento a pacientes. Dentre os requisitos para as vagas estão ter nível médio completo, conclusão do curso Técnico em Enfermagem, com COREN-DF ativo.

Para a vaga na área de medicina do trabalho é necessário o registro ativo no Conselho Regional da categoria e experiência mínima de 6 meses como Técnico em Enfermagem do Trabalho. Para as demais vagas é necessária experiência mínima de 6 meses, preferencialmente em atendimento ambulatorial, ações educativas e/ou saúde coletiva.

Para todos os cargos os salários são de R$2.670, com a modalidade de trabalho presencial e contratação efetiva pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ticket alimentação de R$ 37,00 e Auxílio creche no valor de R$ 370,27. Além disso, os selecionados para essas vagas serão beneficiados com assistência médica, seguro de vida e vale transporte.

O SESC também disponibiliza após o período de 3 meses de efetivação o PIES – Programa de incentivo ao esporte, onde o funcionário(a) poderá escolher uma modalidade de esporte ou academia custeado pela instituição.

Após 1 ano de efetivação os funcionários também têm o benefício de auxílio-formação, nas modalidades de ensino de nível médio, graduação e pós-graduação, com escolha de qualquer curso, desde que seja relacionado à área de atuação no SESC-DF.

As inscrições seguirão até 12 de setembro de 2022, no site do Sesc-DF, na aba de Processo Seletivo. A inscrição é on-line por meio da plataforma Empregare.